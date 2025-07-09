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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ночной удар по Киевской области 9 июля — что известно

Россияне атаковали Киевскую область — есть пострадавшие. Это мужчина и женщина. Им оказана вся необходимая помощь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Киевщина пережила атаку

Киевщина пережила атаку / © Associated Press

В ночь на 9 июля россияне атаковали Киевскую область. Пострадали два человека, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Броварском районе травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки. Вся медицинская помощь была оказана в местной больнице. Предварительный диагноз закрытого перелома не подтвердился. Женщина продолжит лечение амбулаторно», — отметил Калашник.

По его данным, также пострадал мужчина, он получил острую реакцию на стресс. Всю необходимую помощь медики оказали на месте.

Напомним, оккупанты атаковали Украину 728 дронами и 13 ракетами по направлениям Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, районов Энгельса Саратовской области и воздушного пространства Липецкой области РФ.

Враг запустил семь крылатых ракет Х-101/«Искандер-К» и шесть аэробалистических ракет «Кинжал». Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. Основным направлением удара была Волынь, город Луцк.

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