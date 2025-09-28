Ночной удар по Киевщине: стало известно об ужасных последствиях

Последствия атаки

Реклама

Сегодня, 28 сентября, россияне атаковали Киевскую область. К сожалению, в области есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

«В Фастовском районе повреждения получили пять человек. Это работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте. На территории предприятия возник пожар. Сейчас он ликвидирован», — отметил он.

Реклама

Последствия атаки

Кроме того, в Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей. Пожар ликвидирован.

«Предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс. Медицинская помощь предоставлена на месте. Вражеская атака продолжается», — добавил он.

Напомним, в Киеве ночью раздались взрывы — обломки сбитых дронов повредили жилые дома, авто и частные усадьбы, ранены.