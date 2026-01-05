- Дата публикации
- Киев
- 284
- 1 мин
Ночной террор Киевщины: какой город остался без света
Тысячи абонентов Славутича остались без света из-за атаки РФ.
Жители Славутича Киевской области остались без электроснабжения из-за атаки, которую устроила Россия ночью.
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.
«Ночью в результате вражеской атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света почти 8,5 тысячи семей. Энергетики уже работают над восстановлением. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Тепло и вода у людей есть», — отметил он.
Объекты социальной сферы перешли к работе от генераторов и батарей. Связь и Интернет есть. В городе работают «Пункти незламності».
Напомним, россияне совершили очередную атаку на Киев. По последним данным, погиб мужчина, также есть пострадавшие.
По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 5 января противник атаковал Украину девятью баллистическими ракетами «Искандер-М"/зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов, около 100 из них — «Шахеды».