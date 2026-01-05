Ночной террор Киевщины: какой город остался без света

Славутич без света

Жители Славутича Киевской области остались без электроснабжения из-за атаки, которую устроила Россия ночью.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

«Ночью в результате вражеской атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света почти 8,5 тысячи семей. Энергетики уже работают над восстановлением. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Тепло и вода у людей есть», — отметил он.

Объекты социальной сферы перешли к работе от генераторов и батарей. Связь и Интернет есть. В городе работают «Пункти незламності».

Напомним, россияне совершили очередную атаку на Киев. По последним данным, погиб мужчина, также есть пострадавшие.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 5 января противник атаковал Украину девятью баллистическими ракетами «Искандер-М"/зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов, около 100 из них — «Шахеды».