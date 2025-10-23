- Дата публикации
Ночной террор Киева: количество пострадавших увеличилось
Ночью столица снова находилась под вражеской атакой — есть пострадавшие и разрушения.
Ночью россияне снова атаковали Киев. По последним данным, семеро пострадавших.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Семь пострадавших в столице после атаки враги этой ночью. Пятеро из них медики госпитализировали. Двое — на амтулаторном лечении», — уточнил он.
Напомним, начиная с 23:23 22 октября Кличко информировал о последствиях воздушного удара по столице. В частности, было зафиксировано падение обломков на трех локациях в Подольском районе.
В Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком БПЛА.
В Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях.
В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом.