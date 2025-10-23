ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Ночной террор Киева: количество пострадавших увеличилось

Ночью столица снова находилась под вражеской атакой — есть пострадавшие и разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Обстрел столицы

Обстрел столицы / © Associated Press

Ночью россияне снова атаковали Киев. По последним данным, семеро пострадавших.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Семь пострадавших в столице после атаки враги этой ночью. Пятеро из них медики госпитализировали. Двое — на амтулаторном лечении», — уточнил он.

Напомним, начиная с 23:23 22 октября Кличко информировал о последствиях воздушного удара по столице. В частности, было зафиксировано падение обломков на трех локациях в Подольском районе.

В Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком БПЛА.

В Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях.

В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом.

Дата публикации
Количество просмотров
188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie