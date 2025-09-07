- Дата публикации
Ночной обстрел Киевщины: захватчики попали в конюшню, погибло 7 лошадей
В Киевской области повреждены частные дома и хозяйственные помещения.
Российские захватчики ночью атаковали Киевщину, в результате чего ранения получила 18-летняя девушка.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
«К сожалению, есть пострадавшая. В результате вражеской атаки в Броварах ранения ноги получила девушка 18 лет. В настоящее время она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.
Кроме того, в других районах фиксируются последствия атаки врага:
В Броварском районе повреждены частный дом и складские помещения.
В Бучанском районе повреждены два частных дома.
В Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибли 7 лошадей.
Ранее сообщалось, что В Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека.
Мы ранее информировали, что в Печерском районе Киева в результате вероятного сбивания вражеского БПЛА произошло возгорание в правительственном здании.