Ночной обстрел Киевщины: захватчики попали в конюшню, погибло 7 лошадей

Враг атаковал Киевщину / © ТСН.ua

Российские захватчики ночью атаковали Киевщину, в результате чего ранения получила 18-летняя девушка.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

«К сожалению, есть пострадавшая. В результате вражеской атаки в Броварах ранения ноги получила девушка 18 лет. В настоящее время она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Кроме того, в других районах фиксируются последствия атаки врага:

В Броварском районе повреждены частный дом и складские помещения.

В Бучанском районе повреждены два частных дома.

В Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибли 7 лошадей.

Ранее сообщалось, что В Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека.

Мы ранее информировали, что в Печерском районе Киева в результате вероятного сбивания вражеского БПЛА произошло возгорание в правительственном здании.