Киев
2108
1 мин

Ночной обстрел Киевщины: власти сообщили о погибших

Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области.

Автор публикации
Анастасия Павленко
РФ устроила атаку

РФ устроила атаку / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения. Увеличилось и количество пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

«В том же районе ранен мужчина — его госпитализировали в местную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь. В Вышгородском районе в результате пожара частного дома пять человек получили острую реакцию на стресс — три женщины, мужчина и ребенок 2017 года рождения. Медицинскую помощь им оказали на месте», — уточнил он.

Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами неприятеля находились объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей.

Все профильные службы работают в усиленном режиме.

Напомним, россияне в течение ночи 27 декабря нанесли массированные удары по Киеву и области, в результате чего известно о разрушении объектов инфраструктуры и жилья.

