Ночной обстрел Киевщины: власти назвали последствия дроновой атаки
Хотя из-за атаки на Киевщину жилая инфраструктура не пострадала, есть повреждения имущества в Фастовском районе.
Российская армия в ночь на 6 октября в очередной раз атаковала Киевскую область ударными дронами. В одном из районов возникал пожар, в котором были уничтожены и повреждены автомобили.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Под российским ударом по Киевщине оказались обычные мирные населенные пункты. В регионе работали силы противовоздушной обороны и есть сбитые вражеские цели.
Обошлось без пострадавших и без попаданий в объекты жилой инфраструктуры.
В то же время в Фастовском районе на территории неработающего предприятия загорелось авто с цистерной. Машина уничтожена. Еще четыре грузовика повреждены. Пожар уже потушен.
Оперативные службы дальше фиксируют и ликвидируют последствия российской атаки.
Напомним, в ночь на 6 октября Россия атаковала Украину беспилотниками. Вражеские дроны фиксировались на севере, в центре, востоке и юге страны.
Так, под ночную атаку попал Харьков. По предварительным данным, из-за вражеских ударов пострадало четыре человека. В двух районах возникли пожары, разрушения, горел автомобиль. Также повреждены частные дома, склады и гаражи.
Россияне атаковали «Шахедами» и Одесскую область. Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание в гражданский промышленный объект, где возник пожар. Жертв и разрушений нет.