Ночной обстрел Киевщины: власти назвали последствия дроновой атаки

Атака дронами «Шахед» / © tsn.ua

Российская армия в ночь на 6 октября в очередной раз атаковала Киевскую область ударными дронами. В одном из районов возникал пожар, в котором были уничтожены и повреждены автомобили.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Под российским ударом по Киевщине оказались обычные мирные населенные пункты. В регионе работали силы противовоздушной обороны и есть сбитые вражеские цели.

Обошлось без пострадавших и без попаданий в объекты жилой инфраструктуры.

В то же время в Фастовском районе на территории неработающего предприятия загорелось авто с цистерной. Машина уничтожена. Еще четыре грузовика повреждены. Пожар уже потушен.

Оперативные службы дальше фиксируют и ликвидируют последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 6 октября Россия атаковала Украину беспилотниками. Вражеские дроны фиксировались на севере, в центре, востоке и юге страны.

Так, под ночную атаку попал Харьков. По предварительным данным, из-за вражеских ударов пострадало четыре человека. В двух районах возникли пожары, разрушения, горел автомобиль. Также повреждены частные дома, склады и гаражи.

Россияне атаковали «Шахедами» и Одесскую область. Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание в гражданский промышленный объект, где возник пожар. Жертв и разрушений нет.