Ночной обстрел Киева: под завалами ищут человека

В Киеве после обстрела РФ на одной из локаций ищут человека. Она может находиться под завалами.

Атака на Киев

На местах попадания в Киеве работают спасатели, коммунальные и другие службы. Продолжается разбор завалов, под ними ищут человека.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Наибольшие повреждения получил 9-этажный жилой дом в Святошинском районе. Частичные разрушения фиксируются с 4 по 8 этажа.

«Там достали тела двух погибших, третьего спасатели ищут сейчас», – написал Кличко.

Кроме того, пострадал 16-этажный дом из-за падения обломков. Возник пожар. Горели также автомобили, складские помещения, СТО.

В Дарницком районе также разрушения претерпела многоэтажка. На 3-4 этажах произошло возгорание.

Предварительно армия РФ атаковала беспилотником «Герань-2».

Напомним, в Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека. Среди них – годовалый ребенок и молодая женщина.

Также известно о по меньшей мере 17 пострадавших.

«Сейчас 17 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 7 из них медики госпитализировали», – детализировал Кличко.

