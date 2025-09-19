- Дата публикации
Ночной обстрел Киева: не работает оплата картой в скоростном трамвае и на фуникулере
Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется валидировать проездной билет в салоне трамваев.
В Киеве из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Так, в связи с ночной вражеской атакой в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП «Киевпасстранс». Потому официальный сайт предприятия временно не работает.
Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным возобновлением стабильной работы сервисов.
Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитого БпЛА в Киеве в ночь на 19 сентября повреждена троллейбусная сеть.