Киев
239
Ночной обстрел Киева: не работает оплата картой в скоростном трамвае и на фуникулере

Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется валидировать проездной билет в салоне трамваев.

Фуникулер

В Киеве из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Так, в связи с ночной вражеской атакой в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП «Киевпасстранс». Потому официальный сайт предприятия временно не работает.

Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется валидировать проездной билет в салоне трамваев.

Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным возобновлением стабильной работы сервисов.

Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитого БпЛА в Киеве в ночь на 19 сентября повреждена троллейбусная сеть.

