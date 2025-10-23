Ночная такая Киев: количество пострадавших возросло

Поврежденные квартиры из-за атаки на Киев в ночь на 23 октября

Реклама

Дополнено новыми материалами

Из-за атаки на Киев в ночь на 23 октября количество пострадавших возросло до девяти.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По состоянию на 11:00 известно о девяти пострадавших в Киеве из-за ночной российской атаки.

Реклама

Ткаченко отметил, что после атаки на столицу продолжает поступать информация о новых обращениях за медицинской помощью.

Напомним, российская армия в ночь на 23 октября в очередной раз атаковала Киев дронами, вызвав значительные разрушения. Последствия попаданий и падения обломков зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах. Там вспыхнули пожары, пострадали жилые дома, машины, бизнес-центр, детсад, школа и склады. До этого момента было известно о семи пострадавших.