Ночная такая Киев: количество пострадавших возросло
После дроновой атаки на Киев поступают новые обращения людей за медицинской помощью.
Из-за атаки на Киев в ночь на 23 октября количество пострадавших возросло до девяти.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По состоянию на 11:00 известно о девяти пострадавших в Киеве из-за ночной российской атаки.
Ткаченко отметил, что после атаки на столицу продолжает поступать информация о новых обращениях за медицинской помощью.
Напомним, российская армия в ночь на 23 октября в очередной раз атаковала Киев дронами, вызвав значительные разрушения. Последствия попаданий и падения обломков зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах. Там вспыхнули пожары, пострадали жилые дома, машины, бизнес-центр, детсад, школа и склады. До этого момента было известно о семи пострадавших.