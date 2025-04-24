ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1031
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака в Киеве нанесла разрушения Центральному дворцу бракосочетаний

Несмотря на нанесенные разрушения, сотрудники ЗАГС продолжают выполнять свои обязанности.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения

Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения. / © Министерство юстиции Украины

Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения в результате ночной ракетной атаки, произошедшей 24 апреля.

Об этом стало известно из сообщения в социальных сетях учреждения.

В результате взрывной волны в здании выбиты окна и повреждена внутренняя отделка.

Несмотря на нанесенные разрушения, сотрудники Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС) продолжают выполнять свои обязанности. Прием граждан ведется в обычном режиме и все основные услуги предоставляются в полном объеме.

"Торжественные регистрации временно перенесены в другие отделы", - отметили в учреждении.

В сообщениях также выражаются соболезнования семьям погибших в результате ночной атаки.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева из-за попадания российской ракеты полностью разрушен двухэтажный дом. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie