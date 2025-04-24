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- Киев
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Ночная атака в Киеве нанесла разрушения Центральному дворцу бракосочетаний
Несмотря на нанесенные разрушения, сотрудники ЗАГС продолжают выполнять свои обязанности.
Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения в результате ночной ракетной атаки, произошедшей 24 апреля.
Об этом стало известно из сообщения в социальных сетях учреждения.
В результате взрывной волны в здании выбиты окна и повреждена внутренняя отделка.
Несмотря на нанесенные разрушения, сотрудники Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС) продолжают выполнять свои обязанности. Прием граждан ведется в обычном режиме и все основные услуги предоставляются в полном объеме.
"Торжественные регистрации временно перенесены в другие отделы", - отметили в учреждении.
В сообщениях также выражаются соболезнования семьям погибших в результате ночной атаки.
Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева из-за попадания российской ракеты полностью разрушен двухэтажный дом. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.