Ночная атака в Киеве нанесла разрушения Центральному дворцу бракосочетаний

Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения. / © Министерство юстиции Украины

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Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения в результате ночной ракетной атаки, произошедшей 24 апреля.

Об этом стало известно из сообщения в социальных сетях учреждения.

В результате взрывной волны в здании выбиты окна и повреждена внутренняя отделка.

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Несмотря на нанесенные разрушения, сотрудники Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС) продолжают выполнять свои обязанности. Прием граждан ведется в обычном режиме и все основные услуги предоставляются в полном объеме.

"Торжественные регистрации временно перенесены в другие отделы", - отметили в учреждении.

В сообщениях также выражаются соболезнования семьям погибших в результате ночной атаки.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева из-за попадания российской ракеты полностью разрушен двухэтажный дом. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.