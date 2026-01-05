Ночная атака РФ на Киев: в медучреждении на Оболони нашли тело человека

Атака на Киев

В ночь на 5 января российские войска совершили очередную атаку на Киев .

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

В результате удара в Оболонском районе произошло попадание в четырехэтажное здание медицинского учреждения — на уровне второго этажа, где функционировало стационарное отделение.

Пожар, возникший после попадания, спасателям удалось ликвидировать. При дальнейшем обследовании помещений обнаружено тело человека .

Из здания эвакуировали 25 человек. Также пострадала женщина – ей оказали медицинскую помощь на месте.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

