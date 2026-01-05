ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака РФ на Киев: в медучреждении на Оболони нашли тело человека

В результате очередной российской атаки на Киев в ночь на 5 января в Оболонском районе погиб человек — во время обследования поврежденного медицинского учреждения спасатели обнаружили тело.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев

Атака на Киев

В ночь на 5 января российские войска совершили очередную атаку на Киев .

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

В результате удара в Оболонском районе произошло попадание в четырехэтажное здание медицинского учреждения — на уровне второго этажа, где функционировало стационарное отделение.

Пожар, возникший после попадания, спасателям удалось ликвидировать. При дальнейшем обследовании помещений обнаружено тело человека .

Из здания эвакуировали 25 человек. Также пострадала женщина – ей оказали медицинскую помощь на месте.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, что ранее в Полтаве раздались взрывы .

Дата публикации
Количество просмотров
267
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie