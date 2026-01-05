- Дата публикации
Ночная атака РФ на Киев: в медучреждении на Оболони нашли тело человека
В результате очередной российской атаки на Киев в ночь на 5 января в Оболонском районе погиб человек — во время обследования поврежденного медицинского учреждения спасатели обнаружили тело.
В ночь на 5 января российские войска совершили очередную атаку на Киев .
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
В результате удара в Оболонском районе произошло попадание в четырехэтажное здание медицинского учреждения — на уровне второго этажа, где функционировало стационарное отделение.
Пожар, возникший после попадания, спасателям удалось ликвидировать. При дальнейшем обследовании помещений обнаружено тело человека .
Из здания эвакуировали 25 человек. Также пострадала женщина – ей оказали медицинскую помощь на месте.
Все обстоятельства трагедии выясняются.
