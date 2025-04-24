- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 633
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака по Киеву — самая плотная за все время войны: заявление Селезнева
Владислав Селезнев объяснил, чего пытается добиться враг такими атаками, как ночью по украинской столице.
По плотности ракетных атак на Киев атака в ночь на 24 апреля была самой большой с начала полномасштабного вторжения России. Таким образом, враг стремится заставить высшее военное руководство Украины к капитуляции.
Об этом военный эксперт, полковник запаса Военно-морских сил ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире «Украинского Радио».
Селезнев объяснил, что Россия прибегает к террору против мирных жителей Украины из-за отсутствия достижений своих войск на фронте.
«Уровень вражеских достижений за прошлый год — это несколько десятков километров на Донетчине. Украина отказывается капитулировать перед Москвой и соответственно с этим нужно что-то делать. Вариант террора украинского населения — один из наиболее приемлемых по мнению диктатора Путина«, — рассказал эксперт.
Поэтому российская ночная атака по Украине — это эдакое побуждение и принуждение к капитуляции высшего военного руководства государства.
«Какое сопротивление могут оказать гражданские жители той многоэтажки в Киеве, которую сегодня атаковал враг? Это вызывает некоторый резонанс и создает атмосферу напряжения в украинском обществе. По плотности ракетных атак на столицу сегодняшняя атака была самой большой с начала вторжения«, — акцентировал полковник запаса.
Напомним, для атаки на Киев в ночь на 24 апреля Россия применила ракеты разных типов и дроны «Шахед». В городе произошли многочисленные разрушения и пожары. В частности, разрушен жилой дом. Сейчас известно о 8 погибших и более 90 пострадавших.