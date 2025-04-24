Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев

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По плотности ракетных атак на Киев атака в ночь на 24 апреля была самой большой с начала полномасштабного вторжения России. Таким образом, враг стремится заставить высшее военное руководство Украины к капитуляции.

Об этом военный эксперт, полковник запаса Военно-морских сил ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире «Украинского Радио».

Селезнев объяснил, что Россия прибегает к террору против мирных жителей Украины из-за отсутствия достижений своих войск на фронте.

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«Уровень вражеских достижений за прошлый год — это несколько десятков километров на Донетчине. Украина отказывается капитулировать перед Москвой и соответственно с этим нужно что-то делать. Вариант террора украинского населения — один из наиболее приемлемых по мнению диктатора Путина«, — рассказал эксперт.

Поэтому российская ночная атака по Украине — это эдакое побуждение и принуждение к капитуляции высшего военного руководства государства.

«Какое сопротивление могут оказать гражданские жители той многоэтажки в Киеве, которую сегодня атаковал враг? Это вызывает некоторый резонанс и создает атмосферу напряжения в украинском обществе. По плотности ракетных атак на столицу сегодняшняя атака была самой большой с начала вторжения«, — акцентировал полковник запаса.

Напомним, для атаки на Киев в ночь на 24 апреля Россия применила ракеты разных типов и дроны «Шахед». В городе произошли многочисленные разрушения и пожары. В частности, разрушен жилой дом. Сейчас известно о 8 погибших и более 90 пострадавших.