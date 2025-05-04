Ночная атака по Киеву: чем ударили россияне и какая ситуация в столице

Киев атаковали дронами 4 мая / © Валерія Ковалінська / ТСН

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В ночь на 4 мая Киев оказался под массированной атакой российских беспилотников. В разных районах города прогремели взрывы, а обломки дронов вызвали пожары в жилых домах, повреждения инфраструктуры и травмировали людей, в том числе детей.

ТСН.ua собрал все, что известно об ударе.

Сначала в КМВА сообщили, что по вражеским беспилотникам в воздушном пространстве Киева работает ПВО, из-за чего в столице были слышны мощные взрывы.

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«Ударные дроны фиксируются в разных частях города», — отметили в КМВА.

Впоследствии стало известно, что обломки беспилотников упали сразу в нескольких районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском, где вызвали ряд пожаров.

Киев пережил атаку / © Getty Images

Наибольшие разрушения зафиксированы на Оболони. Там в многоэтажке загорелась квартира, огонь распространился на крышу дома. В другом месте было повреждено семь автомобилей.

Помимо жилых объектов, повреждения получил и популярный торговый центр «Dream Town» на Оболони. Кстати, 5 мая ТРЦ не будет работать. На месте продолжаются восстановительные работы.

Поврежденный ТРЦ

В Святошинском районе обломки дронов повредили три одноэтажных жилых дома, которые загорелись в результате атаки дронов.

В Шевченковском районе повреждено электропору и дорожное покрытие под железнодорожным мостом.

Что говорят горожане после атаки

Киевляне говорят, что слышали мощные взрывы. Из окон летело стекло. Скорая и правоохранители быстро прибыли на места попаданий.

«Когда мы вышли в коридор, уже вылетали окна от второго взрыва. Когда мы спустились, мы уже увидели, что горят машины. Здесь же приехала пожарная. Начали тушить, полиция прибыла, не пускала, потому что разрушили многое. Из окон падало стекло. Взрыв был мощный. Где именно он прилетел, мы уже видим только сейчас. Ночью здесь было темно и не было видно», — поделилась киевлянка.

Дата публикации 08:27, 04.05.25 Количество просмотров 49 Атака по Киеву 4 мая – что рассказывают горожане

Зеленский о ночном ударе по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные удары по Украине на фоне просьб россиян тишины на 9 мая являются «цинизмом самого высокого уровня».

«Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов», — написал он.

Последствия атаки / © Associated Press

Как отработала ПВО

В ночь на 4 мая Силы ПВО сбили в небе над Украиной 69 российских ударных дронов «Shahed». Еще 80 беспилотников-имитаторов не достигли целей — локационно потеряны.

Россия запустила по Украине 165 беспилотников — ударных и имитаторов из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ) и Приморска (временно оккупированные территории Запорожской области).