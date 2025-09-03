Ночная атака на Киевщину: возник пожар, повреждены здания и авто

Отражение атаки российских дронов / © ТСН.ua

Из-за российской атаки на Киевскую область в ночь на 3 сентября в Вышгороде упали обломки сбитой цели. Возник пожар, было повреждено остекление десятков квартир, детсада и автомобили.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Воздушная тревога на Киевщине длилась всю ночь. Дольше всего — в Вышгородском районе — почти 13 часов.

В области работали силы противовоздушной обороны и есть сбитые вражеские цели. Калашник поблагодарил охотников из проекта «Чистое небо» и отметил, что в течение ночи удалось перехватить на границе Киевщины почти 70 вражеских беспилотников.

В Вышгороде упали обломки сбитой цели. Из-за этого произошло возгорание между многоквартирными жилыми домами. Пожар оперативно потушили.

Было повреждено остекление 28 квартир, одно авто. Еще одна машина полностью выгорела. Также повреждено остекление детсада.

Обошлось без пострадавших.

Оперативные службы фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки.

Напомним, российская армия в очередной раз устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине: в ночь на 3 сентября враг запустил 526 средств воздушного нападения. Произошло попадание трех ракет и 69 беспилотников на 14 локациях.

В частности, вражеский дрон упал в Деснянском районе Киева. Там обошлось без пожара и разрушений.

Кроме Киевщины, под вражескими ударами находились Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Волынская, Хмельницкая, Черниговская, Кировоградская, Днепропетровская и Херсонская области.