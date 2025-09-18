Ночная атака на Киевщину: появились детали о последствиях в двух районах

Пожар в Киевской области из-за российской атаки 18 сентября

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки на Киевскую область в ночь на 18 сентября в Бориспольском и Бучанском районе вспыхнули пожары. Горели склады, повреждены частный дом и авто.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Во время вражеской атаки на Киевщину работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели. Обошлось без пострадавших и попаданий в объекты критической инфраструктуры, однако последствия зафиксированы в двух районах.

Так, в Бориспольском районе спасатели локализовали пожар складских помещений.

В Бучанском районе горело нежилое помещение на площади 100 кв. м. Пожар уже потушили. Также поврежден частный дом и легковое авто.

Оперативные службы продолжают ликвидировать и фиксировать последствия российской атаки.

Напомним, ранее ОВА проинформировала, что россияне беспилотниками атаковали Киевскую область, из-за чего в Бориспольском и Бучанском районах вспыхнули пожары.

К слову, в ночь на 18 сентября российские войска также атаковали Полтавскую область. Из-за вражеских ударов задерживается ряд поездов.