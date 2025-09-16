Ночная атака на Киевщину: повреждены дома, склады и авто (фото)

Пожар в Киевской области после атаки 16 сентября

Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 16 сентября. В Фастовском районе повреждены четыре частных дома, склад, 14 грузовых и девять легковых авто.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

На Киевщине работали силы противовоздушной обороны и есть сбитые вражеские цели. Обошлось без пострадавших и попаданий по объектам критической инфраструктуры. Однако последствия российских ударов зафиксированы в Фастовском районе.

Так, ночью российские войска нанесли повторный удар по спасателям, которые тушили пожар автомобилей на территории торгового центра. Были повреждены два автомобиля ГСЧС. Сами чрезвычайники не пострадали.

Во время новой вражеской атаки утром загорелись складские помещения на территории логистического центра. На месте работают спасатели.

«Всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей. Оперативные службы продолжают работы по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки», — написал Калашник.

Последствия российской атаки на Киевскую область 16 сентября

Заметим, после атаки в небе над Киевом виден дым.

Дым над Киевом после российской атаки 16 сентября / © Евгений Плинский

Напомним, в ночь на 16 сентября в Киеве и ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы российской дроновой атаки. В столице работали силы ПВО.

Этой же ночью российские оккупанты массированно ударили по Запорожской области. Там погибли два человека, еще 14 — получили ранения. В регионе зафиксированы многочисленные разрушения.