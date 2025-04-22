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Ночная атака на Киевщину: повреждены дома и авто (фото)
Несмотря на работу ПВО, российская атака на Киевщину повлекла за собой пожар и разрушения частного имущества.
Во время атаки на Киевскую область российскими беспилотниками в ночь на 22 апреля удалось сбить вражеские цели. Однако в Бучанском районе повреждены дома, автомобили и возник пожар.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
«В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в заявлении главы ОВА.
В то же время в Бучанском районе из-за российской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственных здания и три гаража.
Кроме того, возник пожар на строительной площадке, который уже потушен. Повреждения получило помещение загородного комплекса.
Калашник отметил, что все оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки.
Напомним, этой же ночью Россия атаковала дронами и Одессу, из-за чего пострадали три человека. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, машины.