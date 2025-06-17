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- Киев
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Ночная атака на Киевщину: ОВА сообщила о последствиях российского удара
В Киевской области ночью 17 июня из-за атаки РФ работали силы ПВО.
Во вторник, 17 июня, Киевщина была массированно атакована БПЛА и ракетами разных типов. К сожалению, есть потерпевшие.
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Как отмечается, в:
Вышгородском районе – россияне ранили 55-летнюю женщину, у нее резаная рана плеча. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Поврежден частный дом. В нем выбиты окна;
Фастовском районе — поврежден частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки;
Броварском районе – ликвидирован пожар хозяйственного здания на территории предприятия. Поврежден частный дом;
Обуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.
"Всем пострадавшим, чье имущество было повреждено, предоставим необходимую помощь. Соболезнования родным и близким погибших в Киеве. Враг должен быть наказан за все свои преступления против человечества", - говорится в материале.
Как мы писали , Россия массированно атаковала Киев ночью 17 июня. Противник избивал, в частности, беспилотники типа "Шахед", а также баллистическими ракетами. Есть попадания и жертвы. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, предварительно, 14 человек погибли.
Известно о 44 пострадавших, информация будет уточняться.
На месте атаки продолжаются спасательные работы. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди.