Ночная атака на Киевщину: ОВА сообщила о последствиях российского удара

Атака на Киевщину

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Во вторник, 17 июня, Киевщина была массированно атакована БПЛА и ракетами разных типов. К сожалению, есть потерпевшие.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Как отмечается, в:

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Вышгородском районе – россияне ранили 55-летнюю женщину, у нее резаная рана плеча. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Поврежден частный дом. В нем выбиты окна;

Фастовском районе — поврежден частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки;

Броварском районе – ликвидирован пожар хозяйственного здания на территории предприятия. Поврежден частный дом;

Обуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

Атака на Киевщину 17 июня

"Всем пострадавшим, чье имущество было повреждено, предоставим необходимую помощь. Соболезнования родным и близким погибших в Киеве. Враг должен быть наказан за все свои преступления против человечества", - говорится в материале.

Атака на Киевщину 17 июня

Как мы писали , Россия массированно атаковала Киев ночью 17 июня. Противник избивал, в частности, беспилотники типа "Шахед", а также баллистическими ракетами. Есть попадания и жертвы. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, предварительно, 14 человек погибли.

Известно о 44 пострадавших, информация будет уточняться.

На месте атаки продолжаются спасательные работы. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди.

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