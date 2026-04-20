Ночная атака на Киевщину 20 апреля / © Полиция Киевской области

В ночь на 20 апреля Россия ударила дронами по Киевской области. В Броварском районе пострадал человек, также повреждены дома.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

По его словам, враг снова бил по мирным населенным пунктам и по домам людей, пытаясь разрушить привычную жизнь. Это очередной акт террора против гражданских.

«К сожалению, в результате атаки пострадавший — мужчина 1974 года рождения. Он еще находится в больнице под наблюдением врачей, получает всю необходимую помощь. Состояние пострадавшего стабильно», — уточнил Калашник.

По данным главы ОВА, в Броварском районе возросло количество повреждений. В частности, повреждены два частных дома, четыре транспортных средства. Выбиты окна в квартире многоквартирного дома и в помещении бассейна.

«На местах происшествия уже работают все оперативные службы. Делаем все возможное, чтобы помочь людям и поскорее ликвидировать последствия», — резюмировал Калашник.

Последствия ночной атаки на Киевщину / © ГСЧС в Киевской области

Напомним, эксперты Министерства обороны Украины исследовали северокорейские ракеты KN-23 и KN-24, которыми Россия атакует украинские города, и выявили ряд важных технических особенностей.

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил о том, что Российская Федерация готовится к интенсификации воздушного террора, планируя наносить массированные удары по территории Украины до семи раз в месяц.