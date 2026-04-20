Ночная атака на Киевщину: есть раненый, повреждены дома, авто и бассейн — фото последствий
В результате атаки пострадавший — мужчина 1974 года рождения, он находится в больнице под наблюдением врачей, получает всю необходимую помощь.
В ночь на 20 апреля Россия ударила дронами по Киевской области. В Броварском районе пострадал человек, также повреждены дома.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.
По его словам, враг снова бил по мирным населенным пунктам и по домам людей, пытаясь разрушить привычную жизнь. Это очередной акт террора против гражданских.
«К сожалению, в результате атаки пострадавший — мужчина 1974 года рождения. Он еще находится в больнице под наблюдением врачей, получает всю необходимую помощь. Состояние пострадавшего стабильно», — уточнил Калашник.
По данным главы ОВА, в Броварском районе возросло количество повреждений. В частности, повреждены два частных дома, четыре транспортных средства. Выбиты окна в квартире многоквартирного дома и в помещении бассейна.
«На местах происшествия уже работают все оперативные службы. Делаем все возможное, чтобы помочь людям и поскорее ликвидировать последствия», — резюмировал Калашник.
Напомним, эксперты Министерства обороны Украины исследовали северокорейские ракеты KN-23 и KN-24, которыми Россия атакует украинские города, и выявили ряд важных технических особенностей.
Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил о том, что Российская Федерация готовится к интенсификации воздушного террора, планируя наносить массированные удары по территории Украины до семи раз в месяц.