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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ночная атака на Киевщину дронами и ракетами: появились фото последствий

В Бучанском районе получили повреждения три магазина, возник пожар в складских зданиях.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия ночной вражеской атаки на Киевщину 31 июля

Последствия ночной вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

В ночь на 31 июля Киевская область подверглась ночной российской атаке беспилотниками и ракетами.

Спасатели ликвидировали последствия удара, передает ГСЧС Киевской области.

«В частности, в Бучанском районе получили повреждения три магазина, возник пожар в складских зданиях. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.

На месте работали 32 спасателя и восемь единиц техники ГСЧС.

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Напомним, количество пострадавших в Киеве из-за атаки в ночь на 31 июля возросло до 82. Среди них — пятимесячная девочка. Уже семеро погибших. В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов.

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