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Ночная атака на Киевщину дронами и ракетами: появились фото последствий
В Бучанском районе получили повреждения три магазина, возник пожар в складских зданиях.
В ночь на 31 июля Киевская область подверглась ночной российской атаке беспилотниками и ракетами.
Спасатели ликвидировали последствия удара, передает ГСЧС Киевской области.
«В частности, в Бучанском районе получили повреждения три магазина, возник пожар в складских зданиях. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.
На месте работали 32 спасателя и восемь единиц техники ГСЧС.
Напомним, количество пострадавших в Киеве из-за атаки в ночь на 31 июля возросло до 82. Среди них — пятимесячная девочка. Уже семеро погибших. В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов.