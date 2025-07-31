Ночная атака на Киевщину дронами и ракетами: появились фото последствий

Последствия ночной вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

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В ночь на 31 июля Киевская область подверглась ночной российской атаке беспилотниками и ракетами.

Спасатели ликвидировали последствия удара, передает ГСЧС Киевской области.

«В частности, в Бучанском районе получили повреждения три магазина, возник пожар в складских зданиях. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.

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На месте работали 32 спасателя и восемь единиц техники ГСЧС.

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Последствия вражеской атаки на Киевщину 31 июля / © ГСЧС в Киевской области

Напомним, количество пострадавших в Киеве из-за атаки в ночь на 31 июля возросло до 82. Среди них — пятимесячная девочка. Уже семеро погибших. В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов.