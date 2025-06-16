Ночная атака на Киев: журналисты показали ужасные разрушения в Днепровском районе (фото)

Последствия атаки РФ в Днепровском районе Киева

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Армия РФ ночью 16 июня нанесла удар по Киеву. Появились кадры ужасающих последствий в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает «КИЕВ24».

Как рассказала корреспондентка, из-за вражеских обстрелов произошел пожар в одноэтажном здании.

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«Этой ночью российский ударный дрон упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения — воронка. Чудом удалось избежать серьезных повреждений и жертв», — отмечал глава КМВА Тимур Ткаченко.

Последствия атаки РФ в Днепровском районе Киева

Окончательные последствия обстрелов устанавливаются. На месте работают правоохранители.

Напомним, войска РФ ночью 16 июня атаковали Киев «Шахедами». Один из дронов упал посреди частного сектора, повреждены торговые павильоны, зафиксированы падения обломков.

Пока известно об одном пострадавшем парне 2004 года рождения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Киева.

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«Россияне лгут во всем. Когда они заявляют о поражении военных целей, они целятся в наши дома и у наших людей. Это сознательная тактика террора», — подчеркнул Ткаченко.