Дата публикации
Категория
Киев
5316
Ночная атака на Киев: власти сообщили первые детали о пострадавших и последствиях

Последствия российской атаки фиксируются в нескольких районах Киева.

Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

К ночи 27 декабря российская армия атаковала Киев. На утро к медикам обратились пятеро пострадавших.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«Уже пятеро пострадавших в столице. Четверо из них госпитализированы. Одному оказали помощь амбулаторно», — проинформировал городской голова.

По его словам, в Голосеевском районе столицы возник пожар. По предварительным данным, пылает СТО. В Оболонском районе произошло падение обломков в дачном кооперативе, а в Деснянском — на открытой территории.

Напомним, Россия совершила массированную ракетную атаку на Киев, где с 01:27 продолжается воздушная тревога. Ночью в столице произошли сильные взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистического вооружения и крылатых ракет. Власти города заявляли о работе ПВО.

5316
