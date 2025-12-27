- Дата публикации
Ночная атака на Киев: власти сообщили первые детали о пострадавших и последствиях
Последствия российской атаки фиксируются в нескольких районах Киева.
К ночи 27 декабря российская армия атаковала Киев. На утро к медикам обратились пятеро пострадавших.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
«Уже пятеро пострадавших в столице. Четверо из них госпитализированы. Одному оказали помощь амбулаторно», — проинформировал городской голова.
По его словам, в Голосеевском районе столицы возник пожар. По предварительным данным, пылает СТО. В Оболонском районе произошло падение обломков в дачном кооперативе, а в Деснянском — на открытой территории.
Напомним, Россия совершила массированную ракетную атаку на Киев, где с 01:27 продолжается воздушная тревога. Ночью в столице произошли сильные взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистического вооружения и крылатых ракет. Власти города заявляли о работе ПВО.