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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ночная атака на Киев: пострадал консульский отдел посольства Польши

В результате массированного нападения на Киев было повреждено здание консульского отдела посольства Польши, сообщил Радослав Сикорский и отметил, что люди не пострадали.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Посольство Польши в Киеве

Посольство Польши в Киеве / © wikipedia.org

В результате ночных обстрелов Киева пострадал консульский отдел посольства Польши, обошлось без жертв.

Об этом в сети X написал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«В результате массированного рашистского нападения на Киев было повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Я только что разговаривал с послом Лукасевичем. Все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны», — написал Сикорский.

Как сообщалось, в Киеве в результате российской воздушной атаки пострадали 26 человек, 14 из них госпитализированы.

Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак 550 средств воздушного нападения по Украине.

Следует отметить, что этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу

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