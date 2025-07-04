Ночная атака на Киев: пострадал консульский отдел посольства Польши

Посольство Польши в Киеве / © wikipedia.org

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В результате ночных обстрелов Киева пострадал консульский отдел посольства Польши, обошлось без жертв.

Об этом в сети X написал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«В результате массированного рашистского нападения на Киев было повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Я только что разговаривал с послом Лукасевичем. Все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны», — написал Сикорский.

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Как сообщалось, в Киеве в результате российской воздушной атаки пострадали 26 человек, 14 из них госпитализированы.

Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак 550 средств воздушного нападения по Украине.

Следует отметить, что этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу

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