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Ночная атака на Киев: пострадал консульский отдел посольства Польши
В результате массированного нападения на Киев было повреждено здание консульского отдела посольства Польши, сообщил Радослав Сикорский и отметил, что люди не пострадали.
В результате ночных обстрелов Киева пострадал консульский отдел посольства Польши, обошлось без жертв.
Об этом в сети X написал глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«В результате массированного рашистского нападения на Киев было повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Я только что разговаривал с послом Лукасевичем. Все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны», — написал Сикорский.
Как сообщалось, в Киеве в результате российской воздушной атаки пострадали 26 человек, 14 из них госпитализированы.
Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак 550 средств воздушного нападения по Украине.
Следует отметить, что этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу