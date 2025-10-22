Ночная атака на Киев: обломок дрона повредил дом Стефанишиной (фото)

Последствия атаки

В ночь на 22 октября во время очередной атаки дронами-камикадзе «Шахед» обломок одного из беспилотников попал в дом на Русановке, где живет нардеп Ольга Стефанишина.

Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook

«Этой ночью в наш дом на Русановке попал осколок „Шахеда“. К счастью, он попал в нежилую часть дома, никто не пострадал», — написала Стефанишина.

По ее словам, во время атаки она вместе с детьми находилась в ванной. Взрывы были громкими, но семья не пострадала.

«Мы с детьми были в ванной, было очень громко. Дети испугались, но не сильно», — отметила она.

Она рассказала, что пытается преодолевать стресс собственным способом — во время воздушных тревог делает онлайн-покупки.

«Я, как всегда в такие моменты, заказывала в Интернете что-то хорошее. Это мой метод справляться со стрессом. На этот раз это новая книга Халеда Госсейни», — добавила Стефанишина.

По ее словам, в доме сохранено водоснабжение и электроэнергию, помощь не нужна. Она также поблагодарила всех, кто поинтересовался состоянием ее семьи.

