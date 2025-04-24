Ночная атака на Киев: Кличко обнародовал данные о пострадавших

Следствия удара по Киеву 24 апреля. / © Управление ГСЧС Киева

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В результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек, среди которых 5 детей. В общей сложности пострадали 70 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"О погибших - окончательная информация уточняется. Спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе", - сообщил Кличко.

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Он также отметил, что среди пострадавших есть дети. Продолжаются работы по ликвидации последствий ночных обстрелов и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, что российская армия в ночь на 24 апреля устроила комбинированную атаку на Киев баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками "Шахед". В столице зафиксированы многочисленные разрушения, горели пожары.