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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ночная атака на Киев: Кличко обнародовал данные о пострадавших

Продолжаются работы по ликвидации последствий ночных обстрелов и оказания помощи пострадавшим.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Последствия удара по Киеву 24 апреля

Следствия удара по Киеву 24 апреля. / © Управление ГСЧС Киева

В результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек, среди которых 5 детей. В общей сложности пострадали 70 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"О погибших - окончательная информация уточняется. Спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что среди пострадавших есть дети. Продолжаются работы по ликвидации последствий ночных обстрелов и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, что российская армия в ночь на 24 апреля устроила комбинированную атаку на Киев баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками "Шахед". В столице зафиксированы многочисленные разрушения, горели пожары.

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