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- Киев
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Ночная атака на Киев: Кличко обнародовал данные о пострадавших
Продолжаются работы по ликвидации последствий ночных обстрелов и оказания помощи пострадавшим.
В результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек, среди которых 5 детей. В общей сложности пострадали 70 человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"О погибших - окончательная информация уточняется. Спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе", - сообщил Кличко.
Он также отметил, что среди пострадавших есть дети. Продолжаются работы по ликвидации последствий ночных обстрелов и оказания помощи пострадавшим.
Напомним, что российская армия в ночь на 24 апреля устроила комбинированную атаку на Киев баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками "Шахед". В столице зафиксированы многочисленные разрушения, горели пожары.