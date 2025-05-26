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Ночная атака на Киев: где зафиксированы повреждения
Российские дроны снова атаковали столицу, вызвав разрушения в Днепровском районе.
Россияне атаковали Киев в ночь на 26 мая ударными беспилотниками. В результате ударов зафиксированы повреждения в Днепровском районе и падение обломков.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Киев третью ночь подряд под российскими обстрелами. Этой ночью тревога длилась 6 часов. Враг бил ударными дронами», — говорится в заявлении Ткаченко.
Он уточнил, что из-за атаки есть повреждения в Днепровском районе столицы. Там в одном из жилых домов выбиты окна.
Кроме того, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.
Обошлось без пострадавших. Глава КГВА поблагодарил Силы обороны за эффективную работу.
Напомним, в ночь на 26 мая Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и беспилотниками.
В частности, из-за ночной атаки на Киевскую область зафиксированы повреждения в Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах.