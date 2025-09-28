- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 3990
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака на Киев 28 сентября 2025: что известно
В столице зафиксированы последствия вражеской атаки сразу в пяти районах — есть раненые и разрушены жилые дома.
В результате ночной атаки на Киев в ночь на 28 сентября обломки сбитых вражеских дронов вызвали повреждения в нескольких районах города. По состоянию на 5.45 известно о двух пострадавших — по одному в Соломенском и Святошинском районах. Один из них госпитализирован, медики продолжают работать на местах.
В Соломенском районе из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение пятиэтажного жилого дома. Также зафиксировано падение обломков в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах столицы.
В Голосеевском районе разрушился частный дом — предварительно, без пострадавших. В Днепровском обломки упали на крышу многоэтажки, в Святошинском – на открытую местность и двухэтажную нежилую застройку. В Дарницком районе обломки упали на территорию частного дома.
На местах работают экстренные службы. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях, ведь вражеская атака на столицу продолжается.
Обновлено по состоянию на 06:08
В настоящее время трое пострадавших в результате атаки врага на столицу. Всех медики госпитализировали.
Массированная атака на Киев продолжается.
Оставайтесь в укрытиях!