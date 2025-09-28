Ночная атака на Киев 28 сентября 2025: что известно

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В результате ночной атаки на Киев в ночь на 28 сентября обломки сбитых вражеских дронов вызвали повреждения в нескольких районах города. По состоянию на 5.45 известно о двух пострадавших — по одному в Соломенском и Святошинском районах. Один из них госпитализирован, медики продолжают работать на местах.

В Соломенском районе из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение пятиэтажного жилого дома. Также зафиксировано падение обломков в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах столицы.

В Голосеевском районе разрушился частный дом — предварительно, без пострадавших. В Днепровском обломки упали на крышу многоэтажки, в Святошинском – на открытую местность и двухэтажную нежилую застройку. В Дарницком районе обломки упали на территорию частного дома.

Реклама

На местах работают экстренные службы. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях, ведь вражеская атака на столицу продолжается.

Обновлено по состоянию на 06:08

В настоящее время трое пострадавших в результате атаки врага на столицу. Всех медики госпитализировали.

Массированная атака на Киев продолжается.

Реклама

Оставайтесь в укрытиях!