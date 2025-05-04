- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1586
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА на Киев: показали фото последствий (обновлено)
Среди пострадавших в Киеве двое несовершеннолетних.
В воскресенье, 4 мая, армия РФ атаковала Киев, ранив 11 человек. Появились фотографии последствий.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Корреспондент ТСН показала кадры с мест обстрелов.
Последствия обстрелов Киева: детали и фото от Нацполиции
По данным правоохранителей:
В Оболонском районе повреждены 9 жилых домов, в одном из них произошло возгорание на последнем этаже. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.
В Святошинском и Шевченковском районах повреждены жилые дома.
"В общей сложности от российского террора пострадали 11 человек, в возрасте от 14 до 70 лет", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 4 мая 2025 года Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате падения обломков вспыхнули пожары.