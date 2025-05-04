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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ночная атака БПЛА на Киев: показали фото последствий

Среди пострадавших в Киеве двое несовершеннолетних.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Киев

Атака на Киев

В воскресенье, 4 мая, армия РФ атаковала Киев, ранив 11 человек. Появились фотографии последствий.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей:

  • В Оболонском районе повреждены 9 жилых домов, в одном из них произошло возгорание на последнем этаже. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. Кроме того, уничтожено или повреждено 11 транспортных средств и повреждена территория торгового центра.

  • В Святошинском и Шевченковском районах повреждены жилые дома.

"В общей сложности от российского террора пострадали 11 человек, в возрасте от 14 до 70 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 мая 2025 года Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате падения обломков вспыхнули пожары.

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