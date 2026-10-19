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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Ночь баллистического ужаса в Киеве: есть жертва, раненые, "прилеты" наделали беды в трех районах

Из-за вражеской атаки на столицу повреждения получили здание медучреждения, станция метро и учебное заведение.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Повреждение в Киеве после ракетного удара в ночь на 19 октября

Повреждение в Киеве после ракетного удара в ночь на 19 октября / © Управление ГСЧС Киева

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В ночь на 19 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в трех районах столицы. В результате атаки погиб человек, еще восемь пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

После российской атаки в Деснянском районе спасатели потушили пожар, возникший в трехэтажном нежилом здании. В результате удара частично разрушен фасад, а также повреждены автомобили, припаркованные рядом.

На месте обнаружили тело одного погибшего человека. Кроме того, по другому адресу повреждения получила одна из станций киевского метрополитена.

В Соломенском районе загорелось помещение медицинского учреждения на третьем этаже 25-этажного жилого дома. Также поврежден фасад и остекление здания.

В Днепровском районе из-за обстрелов повреждено здание учебного заведения.

Всего в результате ночной атаки на Киев погиб один человек, еще восемь человек пострадали.

Последствия атаки на Киев в ночь на 19 октября (9 фото)

атака на Київ у ніч на 19 жовтня_3 / © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

атака на Київ у ніч на 19 жовтня_8 / © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

атака на Київ у ніч на 19 жовтня_5 / © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

атака на Київ у ніч на 19 жовтня_4 / © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

атака на Київ у ніч на 19 жовтня_1 / © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

атака на Київ у ніч на 19 жовтня_2 / © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

атака на Київ у ніч на 19 жовтня_6 / © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

атака на Київ у ніч на 19 жовтня_4 / © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

атака на Київ у ніч на 19 жовтня_9 / © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко проинформировал, что в результате российской атаки в столице повреждена одна из станций метрополитена на левом берегу. Из-за попадания обломков рядом со станцией также произошел разрыв ходовой и контактной рельсов, что может повлиять на движение поездов.

Из-за повреждений наземной станции, путей и кабельной сети в Киеве изменили движение красной линии метро. Поезда курсируют только между станциями «Академгородок» и «Дарница», а станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты. На поврежденном участке работают аварийные бригады.

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