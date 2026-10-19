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Ночь баллистического ужаса в Киеве: есть жертва, раненые, "прилеты" наделали беды в трех районах
Из-за вражеской атаки на столицу повреждения получили здание медучреждения, станция метро и учебное заведение.
В ночь на 19 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в трех районах столицы. В результате атаки погиб человек, еще восемь пострадали.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
После российской атаки в Деснянском районе спасатели потушили пожар, возникший в трехэтажном нежилом здании. В результате удара частично разрушен фасад, а также повреждены автомобили, припаркованные рядом.
На месте обнаружили тело одного погибшего человека. Кроме того, по другому адресу повреждения получила одна из станций киевского метрополитена.
В Соломенском районе загорелось помещение медицинского учреждения на третьем этаже 25-этажного жилого дома. Также поврежден фасад и остекление здания.
В Днепровском районе из-за обстрелов повреждено здание учебного заведения.
Всего в результате ночной атаки на Киев погиб один человек, еще восемь человек пострадали.
Последствия атаки на Киев в ночь на 19 октября (9 фото)
Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко проинформировал, что в результате российской атаки в столице повреждена одна из станций метрополитена на левом берегу. Из-за попадания обломков рядом со станцией также произошел разрыв ходовой и контактной рельсов, что может повлиять на движение поездов.
Из-за повреждений наземной станции, путей и кабельной сети в Киеве изменили движение красной линии метро. Поезда курсируют только между станциями «Академгородок» и «Дарница», а станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты. На поврежденном участке работают аварийные бригады.