НЛО над Киевом, летучая мышь и жалобы наркомана: самые курьезные звонки на 102 в столице

Курьезные обращения в полицию Киева / © Полиция Киева

Полиция Киева обнародовала подборку самых необычных и курьезных сообщений, поступавших на спецлинию 102 в последнее время. Среди обращений — жалобы на полицейских, которые мешают купить наркотики, просьбы прогнать летучую мышь и подозрения относительно появления НЛО над Киевом.

Об этом проинформировала пресс-служба столичной полиции.

Киевская полиция ежедневно обрабатывает тысячи телефонных звонков и сообщений от жителей города. Среди них есть как серьезные обращения, требующие немедленного вмешательства, так и такие, которые вызывают удивление или невольную улыбку.

В столичной полиции поделились подборкой самых необычных обращений, которые поступали от граждан:

Одна из киевлянок просила отреагировать на мужчину, который взбирается на крышу дома и, по ее предположению, может пытаться вылезти на звезду.

Мужчина обратился с жалобой, что с предыдущего дня не может подключиться к Wi-Fi: у его жены Интернет работает, а у него — нет.

Еще один заявитель сообщил, что заметил в небе световую точку и предположил, что это может быть НЛО.

Женщина пожаловалась, что каждый раз, когда она открывает окно для проветривания, сразу объявляют воздушную тревогу.

Мужчина возмущался тем, что намеревался приобрести метадон, но не успел этого сделать, поскольку полицейские задержали наркодилера.

Девушка сообщила о летучей мыши, которая залетела в ее квартиру, и попросила немедленно ее выгнать.

Один из жителей столицы сетовал, что правоохранители изымают у него наркотические вещества.

Также поступало обращение от женщины с просьбой закрепить за ней полицейского, который бы на постоянной основе забирал ее пятилетнего ребенка из детского сада.

«Полиция Киева напоминает: каждое обращение — это живой человек со своей проблемой. Даже если ситуация кажется странной или вызывает улыбку — мы внимательно относимся к каждому сообщению и стараемся помочь. Работаем 24/7 ради безопасности и спокойствия столицы и ее жителей!» — отметили столичные правоохранители.

К слову, патрульные Борисполя оперативно выехали на сообщение о попытке самоубийства, однако на месте выяснили, что вызов был ложным. 41-летний заявитель признался, что ему стало грустно и он просто хотел выпить чаю с правоохранителями.