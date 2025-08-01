Доктор и семья ценителя японского боевого искусства: что известно о погибших от российского удара по Киеву

В Киеве поисково-спасательные работы завершены

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Стали известны имена еще троих погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля. Это врач Роман Москаленко, айтишник Виталий Рабощук и его дочь Влада.

Как сообщили в медицинской сети «Добробут», Роман Москаленко работал неврологом.

В 2009 году окончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. В «Добробуте» мужчина проработал девять лет.

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«Вчера целый день родные, близкие и коллеги Романа надеялись на чудо. Верили, что еще найдется в живых, но ночью спасатели извлекли его тело из-под завалов», — рассказали в медицинской сети.

Там также отметили, что Роман был очень внимательным и неравнодушным — «к пациентам, коллегам, людям».

Погибший Роман Москаленко / Фото: «Добробут»

О гибели 42-летнего Виталия Рабощука и его 18-летней дочери Влады сообщила IT-компания SQUAD, в которой работал мужчина. Вместе с хозяевами оборвалась жизнь их любимой собаки Спайка.

«Коллеги вспоминают Виталия как невероятного человека — не просто профессионала, а настоящего товарища. Искренний, дружелюбный, открытый и всегда готовый поддержать», — отметили в SQUAD.

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Погибший Виталий Рабощук и его пес Спайк / Фото: SQUAD Ukraine/Facebook

Мужчина также занимался японским боевым искусством ниппон кемпо.

«До сих пор новость о смерти кажется бессмысленной ошибкой! Невозможно это понять! Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон», — написали в организации Nippon Kempo Ukraine, учеником которой был Виталий.

Погибшая дочь Виталия Влада Рабощук / Фото: SQUAD Ukraine/Facebook

Напомним, в результате атаки по столице 31 июля погиб 31 человек, еще 159 — ранены. Среди погибших есть пятеро детей, самому младшему из которых два года.