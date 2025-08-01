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- Киев
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Доктор и семья ценителя японского боевого искусства: что известно о погибших от российского удара по Киеву
Стали известны имена еще троих погибших в результате ночной атаки на Киев 31 июля.
Стали известны имена еще троих погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля. Это врач Роман Москаленко, айтишник Виталий Рабощук и его дочь Влада.
Как сообщили в медицинской сети «Добробут», Роман Москаленко работал неврологом.
В 2009 году окончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. В «Добробуте» мужчина проработал девять лет.
«Вчера целый день родные, близкие и коллеги Романа надеялись на чудо. Верили, что еще найдется в живых, но ночью спасатели извлекли его тело из-под завалов», — рассказали в медицинской сети.
Там также отметили, что Роман был очень внимательным и неравнодушным — «к пациентам, коллегам, людям».
О гибели 42-летнего Виталия Рабощука и его 18-летней дочери Влады сообщила IT-компания SQUAD, в которой работал мужчина. Вместе с хозяевами оборвалась жизнь их любимой собаки Спайка.
«Коллеги вспоминают Виталия как невероятного человека — не просто профессионала, а настоящего товарища. Искренний, дружелюбный, открытый и всегда готовый поддержать», — отметили в SQUAD.
Мужчина также занимался японским боевым искусством ниппон кемпо.
«До сих пор новость о смерти кажется бессмысленной ошибкой! Невозможно это понять! Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон», — написали в организации Nippon Kempo Ukraine, учеником которой был Виталий.
Напомним, в результате атаки по столице 31 июля погиб 31 человек, еще 159 — ранены. Среди погибших есть пятеро детей, самому младшему из которых два года.