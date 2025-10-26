"Невозможно было выйти": жительница Киева о пережитой атаке

Атака на Киев

Ночью 26 октября армия РФ обстреляла Киев. В частности, повреждения получил дом в Деснянском районе столицы. Его жительница рассказала о пережитом.

Об этом женщина рассказала корреспонденту «Новости Live».

Жительница Киева рассказала о пережитой атаке

По словам киевлянки, ей повезло — квартира не пострадала. Она рассказала, как пошел дым, а затем вонь. Впоследствии приехала ГСЧС.

«А потом пожар. И давай всех во двор. Ну у нас квартира не пострадала. Там ничего, ни окна не пострадали, ничего. А вот у племянника, вот балкон, вот это мужа, брата, сына. У них сгорела квартира», — говорит жительница дома в Деснянском районе.

Женщина говорит, что в подъезде был сильный дым, нельзя было выйти.

«До сих пор окна в парадном все черные. И невозможно было спуститься. Так мы быстренько на дверях мокрую простыню, на этот балкон открыли, туда тоже мокрое повесили. Так что у нас, в принципе, было нормально в квартире. А они (семья племянника — ред.) вот вышли, бедные двое детей небольших. И жена и муж. Они вовремя ушли», — вспомнила женщину страшную ночь.

У ее соседки пострадала трехкомнатная квартира. Там все имущество выгорело.

«Во-первых, очень видно было много пластика. Потому что дым в ветке был такой черный, неприятный», — добавила жительница.

По ее словам, пожар удалось потушить после пяти часов утра.

«Они вот в пять стали рукава собирать. А к пятой гасили, гасили, опять дым уйдет. Снова вроде бы нет, нет, раз и снова пошло», — вспоминает пострадавшая.

Напомним, 26 октября, россияне ударили по Киеву «Шахедами». В столице повреждены жилые дома и многие пострадавшие. К сожалению, есть жертвы.

В частности последствия фиксируют в Деснянском районе. Там погибли три человека и 27 пострадали.

В Оболонском районе предварительно без пострадавших.