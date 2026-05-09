- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 2 мин
Несколько дней в бетонной ловушке: в Киеве спасли бежавшую от войны в щель стены кошку
Владелица квартиры позволила сносить стены, лишь бы спасти пушистую путешественницу.
В Киеве спасли кошку, жизнь которой превратилась в сплошной стресс из-за российской агрессии. Животное, чудом выжившее после разрушения своей квартиры, попало в сложную ловушку уже в новом доме.
Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group (KARG).
Квартиру владелицы кошки и ее прайда полностью разрушила российская атака. Вместе с людьми пушистая была вынуждена сменить место жительства. Однако переезд не стал для нее облегчением — на новом месте животное чувствовало тревогу и постоянно искало безопасный тайник.
Наконец кошка нашла маленькую щель, которая провела ее сквозь стены на потолок, а оттуда — в уютную арку, которую почти невозможно было разглядеть снаружи.
Поиски безопасности обернулись для животного многодневным пленом. Обратный путь кошка найти не смогла. Спасатели отмечают, что животное находилось в тяжелом эмоциональном состоянии.
«Несколько дней кошка не могла выбраться. Сил искать выхода не было», — рассказали зоозащитники.
Владелица животного не теряла надежды и искала любимицу повсюду. Ситуация была настолько критической, что даже владелица арендованного дома позволила «сносить хоть все стены», лишь бы спасти пушистую путешественницу.
Для поиска кошки специалисты применили современное оборудование — эндоскоп. Именно с его помощью удалось обнаружить «печальную путешественницу» в труднодоступной арке.
«Наши спасательницы с помощью эндоскопа нашли грустную путешественницу. Осторожно перегнали ее с арки обратно в потолок — и уже оттуда с минимальным демонтажем вытащили кошку из ее маленького экзистенциального кризиса», — говорится в сообщении спасательной службы.
Несмотря на перенесенные испытания, история завершилась благополучно. После успешного освобождения из ловушки кошка наконец-то смогла поесть и успокоиться. Спасатели и владельцы с облегчением выдохнули, ведь еще одну жизнь удалось сохранить на все ужасы войны.
Происшествия Украины — последние новости
Напомним, в центре Киева мужчина без одежды гулял по Крещатику, а видео инцидента появилось в соцсетях. Правоохранители установили личность нарушителя и составили на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
В полиции сообщили, что во время общения мужчина находился в возбужденном состоянии, после чего его передали медикам для оказания необходимой помощи. Материалы дела направили в суд.
Также, в соцсетях распространяли информацию о якобы попытке самоубийства учительницы одной из школ Киева на территории «Пункта Несокрушимости». В сообщениях утверждалось, что инцидент происходил на виду у детей и других людей.
Впрочем, в правоохранительных органах опровергли эти данные. По информации полиции, никакой попытки суицида не было — учительница во время школьного мероприятия вылезла на подоконник, чтобы сделать фото детей в лучшем ракурсе. Полицейские проверили информацию и не обнаружили никакой угрозы жизни или здоровью людей.