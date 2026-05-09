Несколько дней в бетонной ловушке: в Киеве спасли бежавшую от войны в щель стены кошку

В Киеве спасли кошку, жизнь которой превратилась в сплошной стресс из-за российской агрессии. Животное, чудом выжившее после разрушения своей квартиры, попало в сложную ловушку уже в новом доме.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group (KARG).

Квартиру владелицы кошки и ее прайда полностью разрушила российская атака. Вместе с людьми пушистая была вынуждена сменить место жительства. Однако переезд не стал для нее облегчением — на новом месте животное чувствовало тревогу и постоянно искало безопасный тайник.

Наконец кошка нашла маленькую щель, которая провела ее сквозь стены на потолок, а оттуда — в уютную арку, которую почти невозможно было разглядеть снаружи.

Поиски безопасности обернулись для животного многодневным пленом. Обратный путь кошка найти не смогла. Спасатели отмечают, что животное находилось в тяжелом эмоциональном состоянии.

«Несколько дней кошка не могла выбраться. Сил искать выхода не было», — рассказали зоозащитники.

Владелица животного не теряла надежды и искала любимицу повсюду. Ситуация была настолько критической, что даже владелица арендованного дома позволила «сносить хоть все стены», лишь бы спасти пушистую путешественницу.

Для поиска кошки специалисты применили современное оборудование — эндоскоп. Именно с его помощью удалось обнаружить «печальную путешественницу» в труднодоступной арке.

«Наши спасательницы с помощью эндоскопа нашли грустную путешественницу. Осторожно перегнали ее с арки обратно в потолок — и уже оттуда с минимальным демонтажем вытащили кошку из ее маленького экзистенциального кризиса», — говорится в сообщении спасательной службы.

Несмотря на перенесенные испытания, история завершилась благополучно. После успешного освобождения из ловушки кошка наконец-то смогла поесть и успокоиться. Спасатели и владельцы с облегчением выдохнули, ведь еще одну жизнь удалось сохранить на все ужасы войны.

