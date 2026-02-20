- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 816
- Время на прочтение
- 1 мин
Неприятный запах, грязная одежда: мать наказали за недосмотр за 14-летней девочкой
Жительницу Киева неоднократно привлекали к административной ответственности за совершение в отношении своей дочери домашнего насилия психологического и физического характера.
За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком правоохранители в Киеве объявили подозрение 43-летней женщине. Квартира, в которой девочка живет вместе с матерью, находится в антисанитарном состоянии.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
«Семья жила в беспорядке, в квартире стойкий неприятный запах, разбросана грязная одежда, нет достаточного количества продуктов», — установили правоохранители после проверки условий проживания ребенка.
В прокуратуре добавили, что женщина также неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение в отношении своей дочери домашнего насилия психологического и физического характера. К тому же она уклонялась от прохождения обязательной программы для обидчиков, которая ей была назначена судом.
«В результате действий матери ребенок находится в нестабильном психологическом состоянии, имеет повышенный уровень тревожности и ярко выраженные эмоциональные реакции», — говорится в сообщении.
в прокуратуре отметили, что женщина навела порядок в квартире только после того, как ей было объявлено подозрение по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Напомним, ранее на Львовщине умер в больнице 2-летний мальчик, который воспитывался в многодетной семье. Предварительно установлено, что причиной смерти было переохлаждение.