Киев
816
1 мин

Неприятный запах, грязная одежда: мать наказали за недосмотр за 14-летней девочкой

Жительницу Киева неоднократно привлекали к административной ответственности за совершение в отношении своей дочери домашнего насилия психологического и физического характера.

Домашнее насилие

Девочка была лишена должного ухода / © pixabay.com

За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком правоохранители в Киеве объявили подозрение 43-летней женщине. Квартира, в которой девочка живет вместе с матерью, находится в антисанитарном состоянии.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

«Семья жила в беспорядке, в квартире стойкий неприятный запах, разбросана грязная одежда, нет достаточного количества продуктов», — установили правоохранители после проверки условий проживания ребенка.

В прокуратуре добавили, что женщина также неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение в отношении своей дочери домашнего насилия психологического и физического характера. К тому же она уклонялась от прохождения обязательной программы для обидчиков, которая ей была назначена судом.

«В результате действий матери ребенок находится в нестабильном психологическом состоянии, имеет повышенный уровень тревожности и ярко выраженные эмоциональные реакции», — говорится в сообщении.

в прокуратуре отметили, что женщина навела порядок в квартире только после того, как ей было объявлено подозрение по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, ранее на Львовщине умер в больнице 2-летний мальчик, который воспитывался в многодетной семье. Предварительно установлено, что причиной смерти было переохлаждение.

816
