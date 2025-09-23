Старокиевская гора

Реклама

Киев — это не только известные туристические места. Он скрывает множество атмосферных уголков с историей, которые остаются незаметными для большинства. Даже коренные киевляне часто не знают об этих уникальных локациях. Предлагаем отойти от привычных маршрутов и погрузиться в таинственные места столицы, чтобы открыть для себя новый, нетипичный Киев, идеально подходящий для прогулок в одиночестве или с друзьями.

Необычные места в Киеве

В Киеве не так много замков, как, например, на Тернопольщине, но все же они есть, и о некоторых вы могли просто не знать. Предлагаем по случаю непременно посетить эти необычные места Киева, которые не кричат о себе, а с молчаливой гордостью созерцают горожан и путешественников, пишет издание «Киев.Info».

ТОП скрытых замков Киева

Замок барона Штейнгеля. Адрес: ул. Бульварно-Кудрявская, 27. Кукольный театр на горе. Адрес: ул. Грушевского 1а. Неоготический замок врача Лапинского. Адрес: ул. О. Гончара, 60. Дом с башней Тарапуньки. Адрес: ул. Рейтарская 20/24. Замок Барона. Адрес: ул. Ярославов Вал, 1.

Дом с башней Тарапуньки / Фото: kyiv.info

Если рассчитываете увидеть что-то большее, чем архитектурные достопримечательности и ищете места в Киеве, о которых мало кто знает, обратите внимание на улицу Золотоворотскую. Здесь расположен торговый центр, о которых точно знают только избранные! По ул. Золотоворецкий, 6а есть старинная усадьба, внешне совершенно ничем не примечательная. Впрочем внутри, это здание скрывает многое необычное. Здесь вас встретит музей современного искусства, секонд-хенд и множество шоурумов. Все приправлено современным хипстерским духом и немного эзотерикой. Еще в 19 веке здесь проживал священнослужитель, затем здесь было много учреждений: садик, налоговая, редакция газета, и теперь это модное место для художников, стилистов и современных инфлюэнсеров.

Реклама

Неоготический замок врача Лапинского / Фото: kyiv.info

Интересные места в Киеве, где стоит побывать

Любите проводить время в интересных местах и открывать мир с необычных сторон? Советуем посетить столичные музеи. И хотя на первый взгляд это звучит максимально банально, поверьте, мы нашли музеи, которые точно можно добавить в рубрику «самые интересные места Киева». Ведь музей — это не всегда стены и экспонаты.

Удивительные музеи Киева и село в городе

Музей истории туалета / Фото: kyiv.info

Музей истории туалета. Адрес: ул. Рыболовная 22.

Музей внутри тела человека. Локация: ТРЦ Блокбастер.

Бесплатный музей декоммунизации. Адрес: ул. Н. Забилы 11 А.

Музей воды. Адрес: ул. Грушевского, 1 В.

Музей-мастерская АРВМ. Адрес: ул. Малоподвальная, 10

Музей миниатюры Miniland.UA. Крупнейший железнодорожный макет в Украине. Адрес: РЦ Блокбастер, проспект Степана Бандеры, 34 В.

Mini Ukraine — парк-музей «Украина в миниатюре», находится в Киеве на территории Гидропарка.

Киносело в Киеве. Посетите киностудию FILM.UA, где вы увидите весь путь украинского кинематографа и телепроизводства. Адрес: ул. Закревского, 22

Киносело в Киеве / Фото: kyiv.info



Если же ищете безлюдные места Киева или локации там, где обычно достаточно мало людей, советуем присмотреться к заброшенным локациям столицы.

Заброшенное автобусное депо — максимально необычное и в то же время эстетическое место (Дарница).

Заброшенная психиатрическая больница — недостроенное и заброшенное сооружение (Кирилловский Гай).

Ожоговый центр — эпический заброшенный недострой (Троещина).

Завод Радикал (Дарница).

Заброшенный химический завод — безлюдное место в Киеве (Выдубичи).

Кладбище кранов — малоизвестное место Киева (Выдубичи).

Кладбище кранов / Фото: kyiv.info

Сталинское метро, ул. Февральская, отметка на карте «Сталинское метро»

Старейший некрополь Киева, здесь вы найдете древнейшие склепы и мало людей. (Байковое кладбище).

Малоизвестное место в Киеве для туристов — водопад Сырецкий Гай. ул. Северо-Сырецкая, 8а.

Киевская Сахара — место, о котором знают только местные жители. Обычно здесь немного людей, поэтому здесь удастся прогуляться в одиночестве.

Киевская Сахара / Фото: kyiv.info

Уютные локации — неизвестные места Киева.