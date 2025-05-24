Непрерывная атака дронами: шокирующие кадры последствий в Киеве (фото, видео)

Киев пережил атаку / © Getty Images

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В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев БпЛА и баллистическими ракетами — в нескольких районах столицы возникли пожары. В общей сложности воздушная тревога в столице продолжалась 7 часов 15 минут.

Больше всего пострадал Оболонский район.

В частности, известно, что обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах.

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Киев атаковали дронами и баллистикой / © из соцсетей

В настоящее время известно о 15 пострадавших в Киеве.

Кроме того, во время ночной атаки на столицу был поврежден ТРЦ Blockbuster Mal.

Последствия атаки / © ТСН

Последствия вражеской атаки / © ТСН

Напомним, 24 мая россияне запустили 14 баллистических ракет «Искандер-М"/KN и 250 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников-имитаторов разных типов. Основным направлением вражеской атаки был Киев. Украинская ПВО сбила 6 баллистических ракет и обезвредила 245 вражеских БПЛА на востоке, севере, юге и в центре страны.

Глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что во время атаки Киев был основной целью россиян.

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Также мы писали обо всех последствиях вражеской атаки по Киеву и области. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации 11:24, 24.05.25 Количество просмотров 25 Атака по Киеву 24 мая – последствия в Оболонском районе