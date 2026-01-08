Непогода накроет Киев: жителей призывают остаться дома

Непогода / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 9 января, в Киеве ожидается значительное ухудшение погодных условий, что может привести к транспортному коллапсу и повышенному травматизму. Городские власти призывают киевлян без необходимости не передвигаться по городу и не выезжать на собственном автотранспорте.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА)

По прогнозам синоптиков, ночью и утром в столице будет бушевать метель со значительным снегом, а порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

Реклама

«Если же остаться дома возможности нет, просим отдать предпочтение общественному транспорту, быть максимально внимательными и осторожными во избежание травматизма во время гололедицы», — призвали в КГГА.

Тем, кто все же вынужден выйти из дома, настоятельно рекомендуют отдать предпочтение общественному транспорту вместо частных автомобилей. Это поможет избежать пробок и позволит снегоуборочной технике быстрее расчищать улицы.

В КГГА отметили, что коммунальные службы столицы работают в непрерывном режиме, осуществляя противогололедную обработку дорог и тротуаров. Однако специалисты предупреждают, что из-за колебаний температуры и постоянных осадков гололедица может возникать повторно в течение всего дня. Полностью устранить скользкость одновременно на всех участках города физически невозможно, потому пешеходов и водителей просят быть максимально внимательными.

Что известно о непогоде в Украине?

Напомним, в ряде регионов Украины опасны метеорологические явления — значительные снегопады, метели и сильный ветер.

Реклама

В четверг, 8 января, сильная непогода парализовала дороги Украины . Движение транспорта было ограничено в нескольких областях на западе — во Львовской, Ровенской и Волынской. Впрочем, непогода движется в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой областях. Далее — Киевщина.

Эксперты отмечают, что в условиях гололеда, сильной вьюги и переметов, даже опытные водители сталкиваются с повышенными рисками. Важно быть максимально внимательными, осмотрительными и взвешенными в каждом решении на дороге.

Также правительство готовит решения для офисных работников из-за ухудшения погодных условий.