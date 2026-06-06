Непогода надвигается на столицу: синоптики предупредили о похолодании и дождях в Киеве в эти выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода на Киевщине 6 и 7 июня / © ТСН

Реклама

В эти выходные, 6-7 июня, в Киеве и области ожидается резкая смена погоды: летнее тепло до +28 градусов будет сопровождаться сильными грозовыми ливнями и заметным воскресным похолоданием.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко в Киеве 6 июня ожидается до +26 градусов тепла, однако в воскресенье станет прохладнее — столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов тепла. В то же время на выходных в столице периодические дожди.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что на Киевщине 6 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами.

Реклама

Ветер будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться ночью от +14 до +19 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается от +17 до +19 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов тепла.

По данным погодного портала Sinoptik, в столице 6 июня солнце будет редко появляться из-за облаков. Днем и вечером будет идти очень сильный дождь с грозой.

Температура воздуха будет колебаться от +18 градусов тепла ночью до +26 градусов тепла днем.

Реклама

Погода в Киеве 6 июня

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 6 июня.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров