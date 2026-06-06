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Непогода надвигается на столицу: синоптики предупредили о похолодании и дождях в Киеве в эти выходные
Столицу и регион накроет мощный погодный фронт: синоптики предупреждают о дождях с грозами днем 6 июня.
В эти выходные, 6-7 июня, в Киеве и области ожидается резкая смена погоды: летнее тепло до +28 градусов будет сопровождаться сильными грозовыми ливнями и заметным воскресным похолоданием.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко в Киеве 6 июня ожидается до +26 градусов тепла, однако в воскресенье станет прохладнее — столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов тепла. В то же время на выходных в столице периодические дожди.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что на Киевщине 6 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами.
Ветер будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться ночью от +14 до +19 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов тепла.
В Киеве ночью ожидается от +17 до +19 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов тепла.
По данным погодного портала Sinoptik, в столице 6 июня солнце будет редко появляться из-за облаков. Днем и вечером будет идти очень сильный дождь с грозой.
Температура воздуха будет колебаться от +18 градусов тепла ночью до +26 градусов тепла днем.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 6 июня.
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