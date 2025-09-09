Непогода надвигается на Киевскую область: синоптики предупредили об опасности

Гроза / © unsplash.com

Реклама

В Киевской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В течение ближайшего часа и до конца суток 9 сентября регион накроют грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, установлен І уровень опасности (желтый). Ухудшение погоды может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать трудности для движения транспорта.

Реклама

Напомним, 8 сентября из-за непогоды в Киеве произошел настоящий потоп. Ряд улиц превратились в «Венецию».

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе в Украине будет довольно тепло и периодически будут идти дожди с грозами. Ночи будут прохладными, днем еще будет тепло.