Киев
89
1 мин

Непогода надвигается на Киевскую область: синоптики предупредили об опасности

На Киевщине ожидаются грозы, которые продлятся до конца дня. Синоптики предупредили о первом уровне опасности.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Гроза

Гроза / © unsplash.com

В Киевской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В течение ближайшего часа и до конца суток 9 сентября регион накроют грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, установлен І уровень опасности (желтый). Ухудшение погоды может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать трудности для движения транспорта.

Напомним, 8 сентября из-за непогоды в Киеве произошел настоящий потоп. Ряд улиц превратились в «Венецию».

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе в Украине будет довольно тепло и периодически будут идти дожди с грозами. Ночи будут прохладными, днем еще будет тепло.

89
