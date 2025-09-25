Некуда идти: в Киеве девушка уже 5 дней ночует под ТЦК после мобилизации мужа — соцсети

В паблике отмечают, что она лежит на асфальте и день, и ночь

В сети распространяют ролик с девушкой, которая якобы уже пять суток ночует под воротами ТЦК после мобилизации ее мужа.

Соответствующее видео было опубликовано местными пабликами.

«Сообщают, что она лежит на асфальте день и ночь. Говорит, что мужчину забрали, а ей некуда уходить. Люди иногда подходят и пытаются помочь лекарством или теплыми словами», — отметили в паблике.

Киевский городской ТЦК и СП или полиция Киева не комментируют инцидент. Более подробной информации на этот счет нет.

Дата публикации 23:51, 24.09.25

