Некуда идти: в Киеве девушка уже 5 дней ночует под ТЦК после мобилизации мужа — соцсети

В соцсетях рассказывают о девушке, которая якобы ночует под ТЦК после мобилизации мужа. Официального доказательства данной информации нет.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В паблике отмечают, что она лежит на асфальте и день и ночь.

В паблике отмечают, что она лежит на асфальте и день, и ночь

В сети распространяют ролик с девушкой, которая якобы уже пять суток ночует под воротами ТЦК после мобилизации ее мужа.

Соответствующее видео было опубликовано местными пабликами.

«Сообщают, что она лежит на асфальте день и ночь. Говорит, что мужчину забрали, а ей некуда уходить. Люди иногда подходят и пытаются помочь лекарством или теплыми словами», — отметили в паблике.

Киевский городской ТЦК и СП или полиция Киева не комментируют инцидент. Более подробной информации на этот счет нет.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина получил один год условного срока заключения за то, что натравил собаку на полицейского, когда тот хотел его мобилизовать.

