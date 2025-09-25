- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 1 мин
Некуда идти: в Киеве девушка уже 5 дней ночует под ТЦК после мобилизации мужа — соцсети
В соцсетях рассказывают о девушке, которая якобы ночует под ТЦК после мобилизации мужа. Официального доказательства данной информации нет.
В сети распространяют ролик с девушкой, которая якобы уже пять суток ночует под воротами ТЦК после мобилизации ее мужа.
Соответствующее видео было опубликовано местными пабликами.
«Сообщают, что она лежит на асфальте день и ночь. Говорит, что мужчину забрали, а ей некуда уходить. Люди иногда подходят и пытаются помочь лекарством или теплыми словами», — отметили в паблике.
Киевский городской ТЦК и СП или полиция Киева не комментируют инцидент. Более подробной информации на этот счет нет.
Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина получил один год условного срока заключения за то, что натравил собаку на полицейского, когда тот хотел его мобилизовать.