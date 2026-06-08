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Неделю боролась за жизнь: в Киеве умерла 20-летняя девушка, пострадавшая во время массированной атаки РФ
В Киеве скончалась студентка Ирина Забудько, получившая тяжелые ранения во время российской атаки 2 июня.
В больнице скончалась 20-летняя студентка Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Ирина Забудько, которая получила тяжелые ранения во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 2 июня.
О смерти девушки сообщил преподаватель университета Всеволод Зеленин.
По его словам, Ирина неделю находилась в больнице, а родные, друзья и преподаватели до последнего надеялись на ее выздоровление.
«С болью в сердце сообщаю, что после недели борьбы за жизнь отошла в вечность моя студентка группы 21пс — второкурсница факультета психологии Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Ирина Забудько», — написал Зеленин.
Преподаватель добавил, что девушка пострадала в результате российской бомбардировки Киева.
«Мы все верили, надеялись, молились и ждали чуда. К сожалению, сердце Ирины остановилось», — отметил он.
«Сколько мечтаний остались несбывшимися»
Всеволод Зеленин назвал смерть студентки большой трагедией для университетского сообщества.
«Трудно найти слова, когда уходит такой молодой, светлый и красивый человек. Особенно больно отдавать себе отчет, сколько планов, мечтаний и возможностей остались невыполненными», — написал преподаватель.
Он также призвал поддержать мать Ирины, которая осталась один на один с горем и организационными вопросами после потери дочери.
Атака на Киев 2 июня: жертвы и последствия
Напомним, в ночь на 2 июня Россия совершила комбинированную атаку на Киев. На столицу летели дроны и ракеты разных типов. В результате обстрела погибли семь человек. В частности, вечером 2 июня еще один раненый скончался в больнице. 90 человек пострадали. Среди пострадавших были дети.
По данным Воздушных сил, в ходе той атаки РФ выпустила по Украине 729 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 642 цели, однако были зафиксированы попадания на десятки локаций.