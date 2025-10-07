ТСН в социальных сетях

Не выдержат ни "Шахедов", ни ракет: эксперт объяснил, что не так с мобильными укрытиями в Киеве

Мобильные укрытия будут размещать там, где нет стационарных укрытий. Такие первичные укрытия не способны оградить от прямых попаданий.

Светлана Несчетная
Укрытие в одной из киевских больниц

Мобильные укрытия рассчитаны только на четыре часа и не способны защитить от прямых попаданий.

Об этом сообщил эксперт по безопасности Игорь Молодан в комментарии «Киев24».

«Это от обломков, от взрывной волны, потому что тоже очень большое может разрушение нести. Что касается, например, БпЛА — они могут выдерживать волну от попадания в несколько метров у укрытия. Что касается ракет, то это от 20 до 40 метров примерно должны выдерживать, то есть не прямое попадание, а более 20 метров», — объяснил Молодан.

Эксперт по безопасности отметил, что это первичные укрытия. То есть у них даже может не быть скамеек и туалета. Они вмещают от шести до 20 человек. По нормам должно быть 0,6 кв. м на одного человека, отмечает он.

«Надо учитывать, что эти укрытия способны, скажем так, вместить в себя людей до четырех часов. Что делать после четырех часов, это уже другой вопрос. Но укрытие не рассчитано на продолжительность. Это определено непосредственно кодексом о гражданской защите», — сказал он.

Молодан добавляет, что подобные укрытия, вероятно, будут размещать там, где нет стационарных укрытий.

Напомним, в Киеве внедряют мобильные укрытия для жителей в местах, где нет стационарных хранилищ. Требования к таким укрытиям теперь четко определены на государственном уровне, а их закупка и обустройство не будут сопровождаться уголовными делами.

