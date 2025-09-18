Не узнать: Майдан Незалежности более 150 лет назад выглядел совершенно иным (фото)

Как выглядел Киев более ста лет назад / © УНИАН

Реклама

Площадь Независимости в Киеве — самая известная площадь в Украине. Многие годы это место является одним из центров общественной и политической жизни. А 150 лет назад Майдан выглядел кардинально по-иному.

Об этом свидетельствуют архивные фото, обнародованные сообществом «Жажда»: в Киеве интересно».

1850-1870 годы: Крещатицкая площадь

Более 150 лет назад, в период 1850-1870-х, на месте современного Майдана Незалежности была Крещатицкая площадь.

Реклама

Крещатицкая площадь Фото: Facebook.com/Жажда в Киеве интересно

Архивные фото запечатлевают центр Киева до появления высотной застройки.

«Видно присутствующие места, Десятинную и Андреевскую церкви, старые каменные дома возле нынешних Михайловской и Малой Житомирской. Фото сделано с повышения Печерского плато: отсюда открывался панорамный вид на площадь, расположенную внизу, ведь сама площадь лежала в неглубокой природной котловине под плато», — говорится в сообщении сообщества.

Площадь Независимости образца 1850-х

На фото запечатлена панорама с повышением Печерского плато, откуда открывался вид на площадь, расположенную внизу. Там же, у подножия улицы Институтской, в начале XX века построили 10-этажный небоскреб Гинзбурга.

Известно, что 24 сентября 1941 г. его взорвали войска НКВД СССР, а в начале 1950-х годов окончательно разобрали фундамент здания. Впоследствии на этом месте появилась гостиница «Украина».

Реклама

В начале XX века построили 10-этажный небоскреб Гинзбурга, а в 1941-м его взорвали

Напомним, в Киеве изменили высотность для новостроек, поэтому возникает вопрос: «замуруют ли» Подол небоскребами? В частности, в Сети распространяется информация, что на Подоле могут построить многоэтажки. Оказалось, что Департамент охраны культурного наследия КГГА утвердил документацию, увеличивающую максимальную высоту застройки Подола в его исторической части с 15 до 27 м.