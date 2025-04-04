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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
265
Время на прочтение
1 мин

Не удержала ребенка на лестнице: воспитательнице грозит тюремное заключение

Воспитательница садика может получить до 5 лет заключения.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
В Киеве воспитательнице садика грозит до 5 лет тюрьмы

Подозреваемая воспитательница / © Полиция Киева

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 46-летней воспитательнице частного детского сада, из-за халатности которой 2-летний мальчик получил тяжелые травмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Деснянском районе столицы. По данным следствия, женщина спускалась с ребенком по лестнице, держа его за руку, но не удержала, и малыш упал, получив закрытую черепно-мозговую травму. Медики квалифицировали повреждение как тяжелое.

Прокуратура Киева возбудила дело по ч. 2 ст. 137 УК Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью ребенка, что привело к тяжелым последствиям. За это женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре взорвался автомобиль.

Дата публикации
Количество просмотров
265
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