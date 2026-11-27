Следственный эксперимент с нападающим / © Полиция Киева

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В Киеве правоохранители задержали 60-летнего жителя Житомирщины, подозреваемого в тяжелом ранении своей бывшей сожительницы. Нападение произошло вечером вблизи работы женщины возле станции метро «Академгородок».

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

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По данным полиции, мужчина и 53-летняя женщина раньше вместе жили в Овруче, но после ссоры она переехала в столицу. Фигурант не смирился с разрывом, приехал в Киев и ждал женщину возле ее места работы. Когда она вышла, мужчина подошел и предложил поговорить, однако женщина отказалась и принялась звать на помощь.

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После этого злоумышленник достал заранее подготовленный заточенный металлический стержень и нанес потерпевшей два удара — в грудную клетку и спину, после чего скрылся. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, повреждением легкого и пищевода, а также поверхностным ранением сердечной мышцы.

Оперативники Святошинского управления полиции совместно со специалистами криминального анализа разыскали подозреваемого на одной из улиц района и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственный эксперимент с нападавшим в Киеве / © Полиция Киева

Орудие преступления / © Полиция Киева

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, под Белой Церковью 42-летний мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти свою сожительницу, тайно закопал ее тело на приусадебном участке, а через несколько дней сам позвонил правоохранителям с признанием.

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