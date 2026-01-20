- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Не прошло и минуты после отбоя: в Киеве и ряде областей снова объявлена воздушная тревога
Воздушные силы предупреждают про ракетную опасность.
Дополнено новыми материалами
Не прошло и минуты после отбоя, как в Киеве и ряде областей во вторник, 20 января, в 12.45 снова объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Воздушные силы предупреждают ракетную опасность.
«Скоростная цель курсом на Киевщину… Курс на Дымер», — говорится в сообщении ПС в Telegram.
Также сообщается о группе беспилотников над Запорожьем/окраинами.
«Просим всех жителей регионов, где объявлена тревога, срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.
Напомним, это уже вторая воздушная тревога, объявленная за последние 30 минут.