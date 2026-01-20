Не прошло и минуты после отбоя: в Киеве и ряде областей снова объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Не прошло и минуты после отбоя, как в Киеве и ряде областей во вторник, 20 января, в 12.45 снова объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Воздушные силы предупреждают ракетную опасность.

«Скоростная цель курсом на Киевщину… Курс на Дымер», — говорится в сообщении ПС в Telegram.

Также сообщается о группе беспилотников над Запорожьем/окраинами.

«Просим всех жителей регионов, где объявлена тревога, срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.

Напомним, это уже вторая воздушная тревога, объявленная за последние 30 минут.