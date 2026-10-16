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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Вышел из дома и оказался в ТЦК: в полиции объяснили, что произошло на улице в Киеве (видео)

Видео задержания мужчины в столице вызвало волну негодования.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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В Киеве произошел инцидент с участием прохожего и ТЦК

В Киеве произошел инцидент с участием прохожего и ТЦК / © Telegram

В Сети распространили видео изКиева, на котором сотрудники ТЦК и полицейские задерживают мужчину и сопровождают его в автомобиль.

Как сообщил корреспондент ТСН.ua Александр Марущак, в полиции Киева рассказали, что 42-летний мужчина был доставлен в ТЦК для обновления данных, поскольку он не прошел военно-врачебную комиссию. По данным правоохранителей, мужчина не находился в розыске.

Что известно о задержании мужчины в Киеве

Видео было опубликовано в одном из столичных Telegram-каналов. По утверждению авторов сообщения, инцидент произошел возле ЖК «Оазис». Они утверждают, что «мужчину задержали якобы без предварительной проверки документов, а находившуюся рядом женщину толкали и угрожали ей применением газового баллончика».

«Скрутили парня, даже не посмотрели документы. Женщину толкали, угрожали газовым баллончиком. Человек вышел в магазин, говорят, дома остался маленький ребенок», — говорится в сообщении.

Эти утверждения пока не подтверждены официально. В полиции объяснили основания доставки мужчины, но не привели деталей относительно проверки его документов и обстоятельств инцидента.

«Мужчину 42 года доставили в ТЦК для обновления данных, поскольку он не прошел ВЛК», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева. На вопрос, находился ли мужчина в розыске, правоохранители ответили, что нет.

Значит ли отсутствие в розыске, что мужчину не могли доставить в ТЦК

Согласно статье 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», военнообязанные обязаны являться в ТЦК в срок и место, указанные в повестке.

Кроме того, статьи 210 и 210-1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривают ответственность за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации. По таким основаниям полиция может осуществить административное задержание и доставку лица в ТЦК.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал Днепропетровскую, Одесскую, Львовскую и Закарпатскую области регионами с наибольшим количеством жалоб на действия ТЦК во время мобилизации.

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