«Не могли остаться в стороне». Ветераны Тройки создали мобильные пункты несокрушимости для киевлян

Киевляне помогают военным донатами, военные помогают горожанам пережить холода с отключением света, воды и тепла. Фудтраки работают каждый день – здесь можно погреться у костра, выпить горячие напитки и зарядить телефон. Так ветераны Тройки развозят по городу горячую пищу и тепло.

«Защитники знают, как выживать в тяжелейших условиях, и не могли остаться в стороне. Это наша личная инициатива, которую поддержал командир Андрей Билецкий. Пока должностные лица ищут виновных, военные действуют», — говорит глава ветеранского корпуса Тройки Ян Клишаев.

24 января к инициативе присоединилась патронатная служба «Ангелы» Третьего армейского корпуса со своим фудтраком.

«Кому-то нужна реабилитация и протезирование. Кому-то просто тепло, горячий чай и зарядка для телефона. Помогаем всем, чем можем», — говорит руководитель службы Елена Толкачева.

В планах Тройки – запустить стационарные пункты несокрушимости.